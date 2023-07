Acidente na PR-092 deixa dois feridos em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (30) deixou duas pessoas feridas na PR-092 no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações coletadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao silo da Capal, no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos. A Colisão envolveu uma pick-up GM Montana e uma carreta. Com a batida, o caminhão acabou tombando as margens da rodovia, enquanto a caminhonete rodou e foi parar as margens da pista a alguns metros da carreta.

Os motoristas dos dois veículos ficaram feridos. Eles foram socorridos pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo encaminhados ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico.

Na segunda-feira, equipes trabalhavam para recolher a carga de milho a granel que era transportada pela carreta para que o veículo fosse removido do local.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.