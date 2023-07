Copel apresenta rede elétrica inteligente em fórum de inovação de Fazenda Rio Grande

A Copel marcou presença no Fórum Fazenda Inovação, evento que reuniu na semana passada empresários e representantes do ecossistema de inovação de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A companhia apresentou as principais informações sobre o programa Rede Elétrica Inteligente, que instala medidores digitais inteligentes nas residências e nos estabelecimentos comerciais do município.

No painel “Inovação em cidades emergentes”, o gerente da Divisão de Projetos Especiais da Copel, Tiago Silva Santana, destacou as vantagens do programa que vai implantar medidores inteligentes em todas as 60 mil unidades consumidoras da cidade.

“O primeiro benefício é que as quedas de energia, quando acontecerem, devem ter uma duração menor, pois os medidores são sensores que avisam a Copel quando a energia acaba. Já na sequência vai ter um aplicativo que vai mostrar como as pessoas estão consumindo a energia ao longo do dia e elas vão poder cuidar melhor do seu consumo”, explica Tiago.

O painel foi mediado por Iury Carvalho, do Sebrae, e teve as participações de Artur Soares, da Bioma; Alexandre Figura, da startup MEI em Foco; e Marcela Milano, da Secretaria estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital.

PROGRAMA– O programa Rede Elétrica Inteligente já implantou 500 mil medidores digitais em casas, comércios, indústrias e propriedades rurais no Paraná. Em Fazenda Rio Grande, já foram instalados 6 mil. Todas as cerca de 60 mil unidades consumidoras do município receberão a nova tecnologia.

A troca dos medidores convencionais pelo novo modelo não tem custos para o consumidor e é acompanhada de investimentos em equipamentos de comunicação e de automação na rede elétrica, com o objetivo de reduzir desligamentos e agilizar o atendimento aos clientes, seja em serviços comerciais ou de emergência.

Com a rede elétrica inteligente, em casos de falta de luz, a Copel passa a identificar automaticamente a abrangência do desligamento e consegue estimar o local de origem da interrupção, religando mais rapidamente os domicílios afetados.

Os medidores possibilitam também redução no tempo de atendimento a serviços rotineiros ligados à energia elétrica. A leitura do consumo, assim como o desligamento por inadimplência e a religação após o pagamento das contas são feitos a distância, sem a necessidade de deslocamento de um profissional até o domicílio do cliente.

Para os consumidores, além da agilidade no atendimento em casos de desligamentos, também é possível acompanhar o consumo de energia em tempo real, por meio do aplicativo da Copel, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.

A primeira fase Rede Elétrica Inteligente, na região Sudoeste, está na reta final de implantação e já tem 462 mil medidores em contato com a central de operações da Copel. A segunda fase do programa foi iniciada recentemente em municípios da Região Metropolitana de Curitiba e já conta com 50 mil medidores instalados.