Sequestro termina com morte em Arapoti

Um sequestro terminou com a morte de um suspeito na madrugada do domingo (30). O crime foi registrado no município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram informados que dois criminosos armados teriam realizado um assalto levando uma caminhonete Ford F-250 e uma adolescente de 17 anos como refém.

Diante da situação, as equipes policiais deram início as buscas pela vítima e, durante patrulhamento pela rodovia PR-092, uma das equipes acabou cruzando com a caminhonete transitando pela rodovia. Após perseguição, os policiais conseguiram realizar a abordagem do veículo e o motorista acabou sendo detido. Já o outro suspeito desceu do veículo com uma pistola apontada para o pescoço da vítima dizendo que mataria o adolescente. Durante as negociações, o suspeito apontou a pistola para os policiais que, para se defender, dispararam contra o indivíduo que foi alvejado.

A equipe do SAMU (Serviço do Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local para prestar atendimento ao suspeito que chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Ele tinha 23 anos e portava uma pistola .40.

O homem de 42 anos que dirigia a caminhonete e portava uma pistola 9 mm foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Já a adolescente não ficou ferida.