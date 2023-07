Assaltantes fazem a limpa em oficina mecânica de Arapoti

Um assalto registrado na madrugada desta quinta-feira (27) causou um grande prejuízo ao proprietário de uma oficina mecânica situada ao município de Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o estabelecimento fica situado a Avenida Thereza de Souza Carneiro, bairro Jardim Ceres. As suspeitas são de que os assaltantes tenham invadido o local durante a madrugada, pois o proprietário do estabelecimento deu falta das ferramentas e equipamentos ao chegar para trabalhar na manhã da quinta-feira.

A lista de equipamentos furtados conta com dois aparelhos de scanner, um carregador de baterias, máquina de limpeza de bico, prensa hidráulica, bateria, máquina de solda, furadeira, retifica a ar, uma pneumática, um multímetro, parafusadeira, lixadeira, jogos de chave entre outras ferramentas.

A equipe da PM realizou diligências em busca de identificar os autores do furto, porém, até o fechamento desta edição, ninguém havia sido localizado. Com isso, a polícia conta com a ajuda da comunidade para encontrar os criminosos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.

O caso também foi repassado a equipe da Polícia Civil que acompanha as investigações.