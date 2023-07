Carreta carregada com açúcar tomba na PR-092

Um caminhoneiro ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito registrado na tarde da quarta-feira (26) na PR-092 em Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estaudal, o acidente aconteceu por volta das 15h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Arapoti a Jaguariaíva. O motorista conduzia uma carreta Scania acoplada a dois reboques carregados de açúcar quando perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo as margens da rodovia.

O homem de 32 anos que conduzia o caminhão teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti para receber atendimento médico.

A equipe da PRE permaneceu no local orientando o trânsito até a retirada do veículo que ficou parcialmente sobre a pista. Com isso, o fluxo ficou lento funcionando no sistema pare e siga. Por volta das 20h30, a pista foi interditada para remoção do veículo sendo liberada na sequência.

Já a carga do veículo ficou sob responsabilidade da seguradora.