PM prende duas mulheres com grande quantidade de drogas em Wenceslau Braz

Uma denúncia anônima ajudou a equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz a prender duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas. A situação foi registrada na madrugada desta quinta-feira (27).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a equipe recebeu uma denúncia informando que uma mulher estaria vindo da cidade de Curitiba em um ônibus de transporte rodoviária portando uma grande quantidade de drogas que seria entregue em Wenceslau Braz.

Diante da informação, os policiais montaram um ponto de monitoramento na rodoviária do município e, por volta da 00h30, o coletivo encostou no terminal rodoviário. Em posse das características da mulher, os agentes identificaram quando ela desembarcou do ônibus e realizaram sua abordagem.

Indagada sobre a situação, a mulher confessou que estava portando uma quantidade de entorpecentes que seriam entregues em Wenceslau Braz e Jacarezinho. Ao todo, os policiais encontraram meio kg de cocaína, meio kg de crack e uma quantidade de maconha. A suspeita ainda relatou que havia um taxi a esperando para que ela entregasse a droga para outra mulher em um local próximo ao cemitério onde receberia mil reais.

Com isso, os policiais embarcaram no veículo e foram até o referido local onde foi encontrada uma mulher que aguardava pela suspeita. Assim que desceram do veículo a mulher foi abordada e com ela encontrada a quantia de mil reais que seria para o pagamento da primeira suspeita.

Frente aos fatos, as duas foram presas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.