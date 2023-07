Apae de Salto do Itararé é campeã na final dos 69ª Jogos Escolares do Paraná

A equipe de futsal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Rosalina Fernandes de Jesus, de Salto do Itararé, foi a grande campeã da fase final da 69ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná. A partida que corou os atletas foi realizada no último sábado (22) na cidade de Maringá.

A caminhada rumo ao ouro não foi fácil. Primeiro, os jogadores tiveram que passar pela fase regional que aconteceu em maio no município de Wenceslau Braz. A vaga para próxima etapa foi decidida contra os alunos da APAE Salomão Andraus. Com isso, os atletas garantiram seu lugar na macrorregional que foi realizada no mês de junho em Arapoti. Foram quatro jogos onde os atletas de Salto ficaram no segundo lugar e carimbaram o passaporte com destino a Maringá.

Na cidade do Norte do Paraná, os atletas saltenses se depararam com as melhores equipes do estado, mas não se intimidaram. No grupo B do torneio, foram três vitórias para seguir para as quartas de finais onde a equipe venceu o jogo com goleada de 7 a 3 contra a APAE de Guaraniaçu. Nas semis, outra goleada de 8 a 1 em cima da APAE Rosário do Ivaí.

O palco da grande final foi o Ginásio de Esportes Chico neto onde, com o placar de 4 a 3 sobre a APAE de Sarandi, os saltenses garantiram o ouro e se consagraram a melhor equipe do estado na modalidade.