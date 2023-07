Mulher é presa após esfaquear homem em bar de Arapoti

Uma jovem de 21 anos foi presa na tarde do domingo (23) após esfaquear um homem durante uma briga de bar. O crime foi registrado no município de Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão onde um homem havia sido esfaqueado em um bar situado a Vila dos Funcionários. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que, por volta das 15h30, houve uma confusão entre as pessoas que estavam no estabelecimento, momento em que a suspeita e a vítima, um homem de 33 anos, começaram a discutir e a mulher acabou pegando uma faca e dando quatro golpes contra a vítima.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento ao homem que foi encaminhado ao hospital 18 de Dezembro para receber atendimento médico.

Já os policiais deram início as buscas para encontrar a suspeita que foi localizada e presa. Ela foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Ela teria relatado em depoimento que desferiu os golpes após ter sido assediada pelo homem.

O caso segue sendo investigado.