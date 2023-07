Paraná está entre as principais portas de entrada de turistas estrangeiros em 2023

Um relatório divulgado nesta segunda-feira (24) pela Embratur mostra que o Paraná continua no topo do ranking dos estados brasileiros que mais atraem visitantes estrangeiros. Dados da Gerência de Informação e Inteligência de Dados da agência federal, em parceria com as equipes do Ministério do Turismo e da Polícia Federal, mostram que São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina foram as principais portas de entrada dos viajantes internacionais no País no primeiro semestre de 2023.

No top 5 dos países que mais desembarcaram no Brasil este ano estão Argentina (1,3 milhão de turistas), Estados Unidos (327 mil), Paraguai (233 mil), Chile (223 mil) e Uruguai (199 mil).

O relatório aponta para a consolidação da recuperação do turismo internacional brasileiro: em apenas seis meses, entraram no Brasil 92% do total de turistas que visitaram o País em todo 2022. De janeiro a junho foram 3,246 milhões de turistas; nos 12 meses de 2022, 3,6 milhões.

Dados divulgado pelo Banco Central referentes aos primeiros cinco meses do ano sobre a entrada de divisas com o consumo do turista estrangeiro no Brasil, confirmam a tendência: foram US$ 2,7 bilhões (R$ 13 bilhões), valores que nos colocaram em um patamar de recuperação de pré-pandemia.

PARANÁ NO TOP 3– O Boletim de Dados Turísticos publicado este mês pela Secretaria do Turismo do Paraná revela que o Paraná foi a terceira principal porta de entrada dos turistas estrangeiros no Brasil em 2022. Com 522 mil turistas, ficou atrás apenas de São Paulo (1,5 milhão) e Rio de Janeiro (652 mil). Rio Grande do Sul (474 mil) e Santa Catarina (140 mil) vieram na sequência.

A diferença entre os dois últimos anos mostra uma evolução grande, levando em consideração os impactos da pandemia. Em 2021, 128.721 viajantes chegaram pelo Paraná no Brasil, ou seja, o aumento foi de 306% em 2022. Em relação a 2018 (948.388), a diferença ainda é 49% menor.

Os países que mais mandaram turistas ao Paraná foram Paraguai (49,3%), Argentina (26%) e Estados Unidos (3,3%). Foram, em termos numéricos, 257.878 paraguaios, 136.068 argentinos, 17.380 americanos, 12.037 franceses, 9.818 espanhóis, 9.703 uruguaios, 8.851 alemães e 6.764 ingleses.