Alunos do Norte Pioneiro conquistam vagas para intercâmbio em cinco países

O Governo do Estado do Paraná, por meio da secretaria de Estado da Educação (SEED), divulgou na última quinta-feira o edital com os nomes dos estudantes convocados para o programa de intercâmbio “Ganhando o Mundo. Na região do Norte Pioneiro, aparecem alunos dos quatro Núcleos Regionais de Educação.

De acordo com as informações divulgadas pela SEED, a convocação inclui 444 estudantes de um total de 2 mil que irão embarcar no ano que vem para viver seis meses de novas experiências em um intercâmbio nos países da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia.

Para participar do programa, os estudantes têm que cumprir alguns requisitos como, por exemplo, ter cursado do 6º ao 9º ano na Rede Pública de Ensino do Paraná, manter notas médias superiores a 7 pontos e frequência escolar igual ou superior aos 85% em cada uma das disciplinas que fazem parte da matriz curricular. Os dados avaliados são referentes ao ano de 2022 e primeiro semestre de 2023. No caso do Ensino Médio, a matrícula para o 9º ano tem que ter sido realizada em 2022 e o aluno estar cursando a 1ª série em 2023. A idade mínima para participar do Ganhando o Mundo é 14 anos e a máxima 17 anos.

Ao todo, foram mais de 12 mil inscrições de estudantes de todos os 399 municípios do Paraná, sendo que, após a avaliação dos critérios, foram convocados representantes de 344 municípios. Além disso, 100 vagas foram destinadas a alunos que fazem parte do programa do Governo Federal Bolsa Família.

Assim que os alunos convocados neste edital apresentarem suas documentações junto as escolas, a SEED irá realizar um novo edital para convocar mais 501 alunos para próxima etapa do Ganhando o Mundo completando assim as mil vagas. A definição dos países que cada aluno irá realizar o intercâmbio será realizada pela SEED.

Norte Pioneiro

Cada vez mais presente nas ações realizadas pelo governo do Estado, os quatro Núcleos Regionais de Educação do Norte Pioneiro tiveram um total de 50 alunos convocados para participar do intercâmbio.

No NRE de Cornélio Procópio, o programa selecionou um total de 19 estudantes. Em Ibaiti, foram selecionados 10 alunos dos Colégios que fazem parte do Núcleo. Já em Jacarezinho, serão 14 estudantes que irão viver uma experiência em outro país. No NRE de Wenceslau Braz, sete estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino foram selecionados.

A Folha conversou com a aluna do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, Larissa de Fátima Kochinski Carvalho, de 15 anos, que conquistou o primeiro lugar entre os sete alunos do NRE de Wenceslau Braz convocados para participar do Ganhando o Mundo.

Larissa mora na zona rural do município, mais especificamente no bairro da Farturinha. Ela cursa o 1º ano de Desenvolvimento de Sistemas no CESP e falou sobre como foi receber a notícia de que havia sido selecionada para participar do intercâmbio. “Foi uma alegria enorme, não sei nem como descrever o que eu senti naquele momento, mas gostaria muito de ir para o Canadá e conhecer o Cirque du Soleil”, disse a jovem.

A estudante também falou sobre as suas expectativas para viagem. “Minhas expectativas são altas, afinal, estarei indo para outro país aprender outra cultura, outra língua, conhecer pessoas novas. É tanta coisa que passa pela cabeça que não sei nem como explicar”, disse Larissa que está ansiosa pela viagem.

Larissa ainda comentou que vai abraçar a oportunidade e realizar seu sonho. “Meus pais e meus familiares estão muito contentes e me apoiando muito para eu ir. Não perderia essa oportunidade de jeito nenhum, pois é algo único em minha vida. Espero voltar de lá com a mesma animação que estou indo e com muitos conhecimentos novos”, projetou a estudante.

O coordenador regional da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou sobre a importância do programa para os alunos dos Núcleos Regionais de Educação do Norte Pioneiro. “O programa Ganhando o Mundo conta cada vez mais com a participação dos alunos que fazem parte dos NRE do Norte Pioneiro. Isso representa a oportunidade para que os estudantes da nossa região possam conhecer uma cultura diferente, um país diferente e pessoas diferentes, proporcionando uma vivência e uma experiência única na vida destes adolescentes. Quando eles voltarem para suas cidades estarão munidos de muitas informações podendo contribuir com o desenvolvimento de suas comunidades. São muitos benefícios. Deixo meus parabéns as equipes dos NRE, dos Colégios e aos alunos por essa conquista, assim como o governo do Paraná por proporcionar essa experiência para os nossos jovens”, comentou.