Jovem morre após receber descarga elétrica em Siqueira Campos

Um jovem morreu eletrocutado na tarde do domingo (23) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, a vítima foi identificada como Gleidison Rodrigues. O rapaz trabalhava em uma empresa do ramo de construções elétricas e estaria mostrando a familiares um pouco de seu trabalho quando acabou sofrendo uma descarga elétrica.

O acidente aconteceu próximo ao local conhecido como Recinto Corrida do Ouro. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima, mas infelizmente o jovem não resistiu e veio a óbito.

O corpo de Gleidison foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, sendo liberado posteriormente para família realizar o velório e sepultamento da vítima.