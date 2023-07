Mulher chama a polícia após encontrar o sogro morto

Um homem foi encontrado sem vida na manhã do domingo (23) em uma residência situada ao município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h30 uma mulher entrou em contato com os policiais informando que havia encontrado seu sogro morto na residência em que o homem morava. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua José Alfredo de Carvalho para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, os policiais foram informados que o homem não estava retornando os contatos realizados pelos familiares e, com isso, resolveu ir até a casa do sogro para verificar o que estava acontecendo. Assim que chegou na residência, acabou encontrando o homem morto em seu quarto.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local confirmando o óbito que, a princípio, é tratado como morte natural.

Frente aos fatos, o caso foi comunicado a equipe da Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis a situação.