Batida mata quatro pessoas em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do sábado (22) tirou a vida de quatro pessoas na PR-436 no trecho da rodovia que liga os municípios de Ribeirão do Pinhal a Abatiá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolvendo dois automóveis aconteceu por volta das 3h30 na altura do Km 58 da rodovia. Um automóvel VW/Gol e um GM/Celta bateram de frente. Com a violência do impacto, o motorista do gol e um passageiro morreram na hora. Duas pessoas que estavam no Celta também não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já um passageiro do Gol foi socorrido e encaminhado ao hospital de Bandeirantes.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O IML (Instituto Médico Legal) recolheu os corpos das vítimas fatais. As equipes da PRE, Polícia Civil e Militar também estiveram no local.

As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.