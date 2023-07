Acidente em estrada rural mata adolescente em Ibaiti

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (23) tirou a vida de uma adolescente de 16 anos em uma estrada rural do município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, que prestou atendimento a ocorrência, o acidente aconteceu em uma estrada rural que liga o município de Ibaiti a Ribeirão do Pinhal. As vítimas estavam em um automóvel GM/Monza que teria atingido um barranco e capotado próximo ao Distrito do Vassoural.

Das cinco pessoas que estavam no veículo, uma jovem de 16 anos ficou gravemente ferida e morreu no local do acidente. Um homem de 32 anos, que conduzia o veículo, além de três passageiros com idades de 42, 11 e três anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Ibaiti para receber atendimento médico.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.