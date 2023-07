Missão do Governo ao Canadá encerra com parcerias para o turismo de aventura

O último dia da missão do Governo do Paraná no Canadá encerrou neste sábado (22), na cidade de Montebello, município na província de Quebec e um dos principais destinos do turismo de aventura da região.A comitiva participou de uma experiência off-road, na qual é possível percorrer trilhas públicas ao redor da cidade.

Durante mais de uma hora ,o grupo conheceu, a bordo de um UTV (Utility Task Vehicle), um tipo de veículo específico para trafegar em terrenos acidentados, destinos e locais preparados para esse tipo de passeio de turismo de natureza e aventura, com sinalização adequada para orientar e garantir a segurança dos visitantes.

A experiência foi uma sequência dos encontros na sede da companhia canadense BRP , em Montreal, na última sexta-feira (21). A empresa é uma das maiores fabricantes de veículos para trilhas do mundo, e é parceira da paranaense Pro Tork, de Siqueira Campos, hoje líder mundial na produção de capacetes, além da maior fábrica de motopeças da América Latina.

O Paraná tem um enorme potencial para o turismo de aventura por trilhas em meio à natureza. O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou que a experiência pode ser replicada no Paraná em locais e eventos como a Trilha do Mate, na região de União da Vitória e São Mateus do Sul, o Caminhos do Peabiru, que passa pelo Estado e vai até o Peru, o Rally Transparaná, que corta o Estado de Leste a Oeste, e o Rally dos Sertões, o maior do Brasil, que ano passado passou por Foz do Iguaçu e Umuarama, por exemplo.

“Esse tipo de turismo de natureza e aventura é a quarta força econômica no turismo canadense, gerando US$ 3,4 bilhões. Nós temos a oportunidade de realizar parcerias para replicar o modelo em nosso Estado e movimentar a economia paranaense”, afirmou o governador.

“Estudamos criar na região do Norte Pioneiro, a Trilha do Rosário, e torná-la um grande potencial turístico, movimentando a economia da região, como hotéis, pousadas, restaurantes e postos de combustíveis. Vamos tornar o nosso Estado uma referência nesse tipo de turismo de natureza e trilha e contamos com esses parceiros”, completou.

Na BPR, a comitiva paranaense também conheceu o trabalho da Federação de Clubes de Snowmobile do Quebec (FCMQ, da sigla em inglês), entidade que reúne os praticantes de snowmobile, que utiliza uma espécie de moto de neve, fabricada pela companhia, para trilhas.

Quebec conta com cerca de 33 mil quilômetros de trilhas para a prática de snowmobile, atividade que gera 14 mil empregos, de acordo com a FCMQ, e é quarto principal produto turístico da província.No Paraná, iniciativas semelhantes buscam incentivar a prática de esportes de aventura, como os Jogos de Aventura e Natureza, que também contribuem com o fomento do turismo e a geração de emprego e renda.