Paranaenses têm percepção positiva do turismo e 82% querem viajar, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), mostra uma percepção positiva da população em relação à atividade no Paraná. O levantamento aponta que a maioria dos 1.880 paranaenses participantes prevê viajar dentro do próprio Estado nos próximos meses.

A coleta de informações ocorreu pela internet ao longo de 35 dias – entre 15 de maio e 18 de junho – nas 19 Regiões Turísticas do Estado. Entre os destaques do trabalho estão o perfil do turista paranaense por gênero, faixa etária, atividade profissional, hábitos de consumo e as localidades escolhidas para passeios e viagens. A pesquisa retrata, ainda, quantas viagens, em média, o paranaense faz por ano, as motivações e como veem as políticas e investimentos no turismo em seus municípios.

Apresentados nesta quinta-feira (20), em evento online, os resultados da Pesquisa de Opinião sobre Hábitos de Consumo e Percepções da População do Paraná sobre o Turismo vão contribuir para uma melhor compreensão das motivações e desafios relacionados às práticas turísticas dos paranaenses e, ao mesmo tempo, identificar demandas de melhorias e oportunidades para o setor no Estado.

Os dados e informações relativos ao turismo no Paraná fornecem insights sobre como a atividade é percebida pela população em relação aos benefícios. “Além de fornecer dados demográficos, as informações vão contribuir para a estratégia de gestão do turismo e no desenvolvimento de políticas públicas segmentadas, conforme as características dessa população”, afirmou o secretário estadual de Turismo, Marcio Nunes.

De acordo com ele, o objetivo é elaborar um planejamento com base em dados reais, a fim de dar suporte ao crescimento do setor, sempre com foco nos pilares do Governo do Estado, que são o desenvolvimento com sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

RESULTADOS– A pesquisa mostra que 82,2% dos participantes preveem viajar dentro do Paraná neste segundo semestre. Dos 17,8% que não pretendem viajar pelo Estado, 44,2% planejam ir para outras unidades da Federação; 30,6% informaram que não têm condições financeiras para turismo; 9,4% não têm hábito de viajar; 8,1% preferem viajar para outros países; e 7,7% não viajam por questões familiares.

As principais motivações para fazer uma viagem de turismo, de acordo com os dados levantados, é relaxar e descansar, provar a gastronomia e os produtos locais, visitar lugares históricos e culturais, e praticar atividades em contato com água. As caminhadas curtas e contato com a natureza também estão entre as preferências.

Entre os participantes, 37,8% realizaram entre duas e quatro viagens no último ano e 28% ao menos uma viagem. Dos que pretendem fazer turismo no Estado nos próximos seis meses, 45,6% vão para o Interior do Paraná, 56,7% planejam ficar de três a cinco dias no destino escolhido e 28,2% opinaram por fazer uma viagem de curta e média distância, de um a dois dias.

A pesquisa conseguiu captar diferentes gerações – a maioria dos participantes que viaja (38%) tem de 36 a 50 anos. Outras faixas etárias que também pontuam foram de 50 a 65 anos (26,6%); 25 a 35 anos (24,3%); e entre 18 e 24 anos (8%). Acima de 65 anos, apenas 3,2% viajam.

Carro é o principal meio de locomoção (80%) e hotel é o mais citado local de hospedagem (29%) – casa de amigos ou parentes (20,6%) aparece na sequência.

A população feminina é predominante entre os viajantes– representa 55,1% desse público. A masculina aparece com 43,8%.

PERCEPÇÃO– A pesquisa também identificou que a população do Paraná tem uma percepção positiva sobre o turismo em suas cidades e regiões: 36,4% consideram que a atividade beneficia a economia local e 19,8% citaram a criação de empregos para a população. O aumento da visitação turística nos municípios do Estado nos próximos cinco anos é almejado pela grande maioria: 73,5% dos participantes da pesquisa.

Já em relação às principais preocupações dos paranaenses em relação ao setor, 21,9% indicou uma falta de compreensão sobre a área e potencial dano ao meio ambiente e recursos naturais foi um tópico apontado por 19%.

O coordenador de Promoção e Inteligência Turística, Yure Lobo, citou o comprometimento da Secretaria do Turismo em disseminar informações valiosas e confiáveis para o setor. “Nosso objetivo é alcançar o maior público possível e contribuir para o crescimento e aprimoramento das atividades turísticas. Desta forma, convidamos as pessoas a acessar e compartilhar o conteúdo”, afirmou.

METODOLOGIA– A pesquisa foi realizada por meio do método survey online (abordagem que utiliza formulários digitais para coletar informações), com ampla divulgação por meio de mailings, imprensa e redes sociais. Teve amostragem aleatória simples.