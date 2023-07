Carro pega fogo e uma pessoa fica ferida em Siqueira Campos

Uma pessoa ficou ferida após um automóvel pegar fogo na noite desta quarta-feira (19). A ocorrência foi registrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um automóvel estava em chamas as margens da PR-092 no trecho que liga Siqueira Campos a Wenceslau Braz. Ainda segundo os relatos, poderia haver uma pessoa dentro do automóvel.

Diante do chamado, os policiais se dirigiram ao local informado e, ao chegar, se depararam com a equipe da Polícia Rodoviária Estadual que já havia encaminhado a vítima para o SAMU (Serviço de Atendimento Médico) e para receber atendimento médico.

Não foi possível identificar a situação administrativa do automóvel e as causas do fogo.