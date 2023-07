Acidente deixa motorista ferido na PR-092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (19) deixou um homem ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu por volta das 23h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos próximo ao posto de combustíveis Cristo Rei II.

A colisão envolveu um automóvel VW/Gol e uma caminhonete Fiat Toro que bateram de frente. Com a violência do impacto, a frente de Gol ficou destruída. O motorista foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos esteve no local prestando atendimento a ocorrência.