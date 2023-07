Acidente deixa caminhonete destruída e motorista morre na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (18) tirou a vida de um homem de 62 anos na PR-092, trecho da rodovia que passa pelo município de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal de notícias Tá no Site, a colisão que envolveu dois veículos aconteceu por volta das 19h00 ns proximidades do Mitriso Agrícola. O idoso conduzia uma caminhonete que acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel Ford Fiesta. A pick-up ficou destruída e a vítima chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outras duas pessoas que estavam no outro veículo foram socorridas e encaminhadas ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.