Imagens de homem atacado por onça no Norte Pioneiro causam alvoroço nas redes sociais

Imagens de um homem que teria sido atacado por uma onça pintada tomaram conta dos grupos de bate papo nas redes sociais nesta terça-feira (18). A Folha apurou que a informação é uma fake News.

São quatro imagens que mostram a suposta onça ferida e o rapaz com cortes pelo corpo e pela cabeça que circulam juntamente com um áudio onde uma mulher relata que o indivíduo morador do bairro “Campinho”, em Ibaiti, teria sido vítima do ataque enquanto estava as margens de um rio situado no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

Ainda segundo os relatos da mulher, a suposta vítima só não foi morta porque amigos do rapaz teriam matado a onça a pauladas.

Como as imagens mostram uma onça pintada, a reportagem da Folha foi apurar as informações. Primeiramente, tratando-se da própria onça, de acordo com pesquisadores não há populações conhecidas deste tipo de animal na região do Norte Pioneiro, sendo que no Paraná as onças pintadas são encontradas na região da Serra do Mar e também na região de Foz do Iguaçu.

Já em contato com a Fundação Hospitalar de Ibaiti, a reportagem foi informada que nenhum paciente vítima de ataque de onça havia dado entrada no Pronto Socorro para receber atendimento médico. A Folha também entrou em contato com as equipes da secretaria municipal de Saúde e do Hospital municipal de Congonhinhas que também informaram desconhecer o caso.