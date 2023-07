Adolescente foge de abrigo, furta carro e vai para festa de rodeio

Um adolescente de 16 anos protagonizou um fim de semana que lembram os filmes da década de 1990. Ele fugiu de um abrigo, furtou um carro e foi parar em uma festa que estava sendo realizada em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o menor vive em um abrigo que fica situado no município de Santo Antônio da Platina. Os policiais foram informados que o menor havia deixado o abrigo na sexta-feira (14) e desde então não foi mais visto. Apenas no domingo (16) o adolescente voltou para o local.

A equipe da PM foi novamente acionada e esteve no local para conversar com o menor. Indagado sobre o que aconteceu, o adolescente relatou que deixou o abrigo, furtou um automóvel Ford Ka e foi para Fetexas, uma festa realizada no município de Jacarezinho. Ele ainda contou a equipe onde o automóvel e as chaves estavam. Com ele, os policiais ainda encontraram cartões bancários, a chave de uma moto e objetos de procedência duvidosa.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e tomadas as providências cabíveis a situação.