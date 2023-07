Motociclista morre em acidente em Jacarezinho

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do domingo (16) culminou na morte de um motociclista na PR-431 trecho da rodovia que passa pelo município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta da 01h00 nas proximidades do trevo que dá acesso a Vila Silas. O acidente envolveu uma motocicleta Honda/XRE300 e um automóvel VW/Gol que bateram de frente. Com a violência do impacto, o motociclista foi arremessado.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local prestando socorro à vítima, mas infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do automóvel, que viajava sozinho, teve ferimentos leves sendo encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.