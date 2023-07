Homem se entrega a polícia após matar indivíduo que o ameaçou de morte

Um homem suspeito de atirar contra um indivíduo que lhe ameaçou de morte se entregou a equipe da Polícia Militar após deixar a vítima no hospital. O caso foi registrado na noite do último sábado (15) no município de Cornélio Procópio.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam a informação de que um paciente de 38 anos havia dado entrada no Pronto Socorro da Santa Casa com ferimentos causados por disparo de arma de fogo. Diante do chamado, os agentes foram a unidade de Saúde para averiguar a situação. No local, os policiais foram informados que o homem não resistiu e veio a óbito.

Momento depois, um homem se entregou a PM informando que ele seria o autor do homicídio. Segundo seus relatos, a vítima havia entrado em contato com ele via telefone e o ameaçado de morte. Em seguida, foi até a sua casa armado com uma faca e, para se defender, realizou os disparos com a pistola Taurus 9mm. Ainda conforme as informações divulgadas pela polícia, o suspeito teria levado a vítima até o hospital para receber atendimento médico antes de se entregar.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. A arma utilizada para cometer o crime foi encontrada em um terreno baldio próximo ao local do crime.

O caso segue sendo investigado.