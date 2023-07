Acidente na PR-092 mata motociclista em Siqueira Campos

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do último sábado (15) tirou a vida de um motociclista na rodovia PR-092 perímetro urbano do município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 próximo a um posto de combustíveis que fica as margens da rodovia. A situação envolveu uma motocicleta Honda/Bros 125, um automóvel VW/Fox e um GM/Onix.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o motociclista e o Fox seguiam no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando a moto teria atingido a traseira do veículo. Com isso, o homem sofreu uma queda e a moto atingiu o Ônix que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o motociclista de 40 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os condutores dos dois veículos não ficaram feridos. Eles foram submetidos ao teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) que recolheu o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.