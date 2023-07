UENP analisa propostas de parcerias com empresas do Norte Pioneiro

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou nesta semana a segunda reunião do Comitê Gestor da Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (Ageuni). O grupo, formado por representantes de diversas entidades do Norte Pioneiro, analisou 14 propostas apresentadas por empresas, startups, associações, cooperativas e organizações não-governamentais de vários municípios da região que buscam parcerias com a UENP para desenvolvimento de seus projetos. Elas foram submetidas no primeiro edital do programa.

As iniciativas foram apresentadas pelas prefeituras de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Assaí, visando a sustentabilidade ambiental e a expansão econômica e social dos municípios, além das entidades Agribela Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Biológicas e ClicNet, de Bandeirantes; Associação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (ASRI), de Jacarezinho; BBA Indústria Química Ltda, de Jacarezinho; Associação Comercial e Empresarial de Cornélio Procópio; Instituto Federal do Norte do Paraná (IFPR) - Campus Jacarezinho; Kono Odontologia e Forlogic Software, de Cornélio Procópio; Associação Cambaraense de Agricultores Familiar, de Cambará; Magno JET Indústria, de Ibaiti; e Associação Norte Velho dos Produtores Rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina.

A diretora da Agência de Inovação Tecnológica (AITEC) da UENP, Mayra Gallo, disse que todas as propostas deliberadas estão alinhadas com pesquisa e desenvolvimento. “Foi bastante positiva a participação de empresas do Norte Pioneiro. Ficamos realmente muito satisfeitos. Unir o setor público e privado visando ao desenvolvimento desses projetos é nosso objetivo principal”, explicou.

“Das 14 propostas que nós avaliamos, apenas três foram desclassificadas: duas não atendiam ao objetivo do edital, que, nesse momento, era o apoio a propostas que fossem apenas de pesquisa e desenvolvimento, e uma não encaminhou um dos documentos necessários para a classificação, que era justamente a proposta simplificada do edital”, complementou. "Essas propostas são bem representativas para a nossa região. No Norte Pioneiro houve bastante interesse por parte das empresas e outras entidades públicas nesse programa”.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comentou a importância das parcerias entre o setor público e o privado. “É bastante animador ver tantas instituições interessadas em firmar parceria com a universidade. Sabemos que esse é um caminho que favorece o fortalecimento da nossa região. A colaboração entre a UENP, prefeituras e empresas é um acelerador do desenvolvimento e, por meio de projetos e pesquisas, pode vir a impulsionar o Norte Pioneiro de forma geral”, destacou.

AGEUNI

O programa Ageuni foi criado para execução dos mecanismos de integração entre universidade, empresa, governo e sociedade. Ela atua em quatro eixos: Parceria Universidade – Empresa; Inovação e Apoio para Microempreendedor Individual, Micro e Pequenas Empresas, Cooperativas, Associações e Empreendimento Solidários; Universidade Empreendedora; e Universidade e Desenvolvimento Regional Sustentável. O Comitê Gestor da AGEUNI se reúne bimestralmente.