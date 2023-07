Jaguariaíva realiza 2ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Ocorreu nesta quarta (12), na Casa da Cultura, a 2ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Na ocasião, poder público e sociedade discutiram amplamente políticas públicas voltadas à alimentação saudável, melhor aproveitamento dos alimentos, combate à fome e outras questões associadas.

A organização foi do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), com o apoio da Administração Municipal, através das secretarias municipais de Desenvolvimento Social (SHADS), Turismo e Meio Ambiente (SETMA), Saúde (SEMUS) e Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL). Autoridades, membros da comunidade, gestores da área, representantes de instituições e órgãos governamentais como o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e Secretaria de Estado do Abastecimento participaram.

Na abertura, a prefeita Alcione destacou a importância da mobilização conjunta para a segurança alimentar, chamando a atenção para o papel fundamental do pequeno agricultor na produção de alimentos saudáveis. Relatou algumas conquistas do município nessa área, entre elas o apoio à Associação dos Produtores de Jaguariaíva (APROJA) e o fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), que hoje incentiva e adquire produtos de 35 pequenos agricultores, jaguariaivenses na maioria.

O papel de nutricionistas mantidos pelo município para prestação de serviços em várias frentes, o Programa Feira Verde, que oferece hortiftutis gratuitos para a população, criando o hábito desse consumo, também foram pontos positivos observados. A prefeita destacou que Administração Municipal prima pelo cuidado com meio ambiente, condição vital para produção alimentar em quantidade e qualidade necessárias.

Na mesa diretiva também esteve a secretária da SHADS, Fábia Kojo, a presidente do COMSEA, Marcela Bertoni, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Mateus Passos Félix, e o chefe do Núcleo Regional da SEAB, Marcelo Ferreira Hupalo, que conduziu a palestra “Comida de Verdade, Democracia e Equidade”. Entre as questões destacadas por ele estiveram a multidisciplinariedade envolvida na promoção da segurança alimentar e a importância da permanência do agricultor em suas terras para a produção suficiente de alimentos.

Num segundo momento houve debates sobre eixos e tema central da conferência, que foi “Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”. As propostas serão conduzidas à Conferência Macrorregional, programada para agosto em Ponta Grossa, por delegados (representantes do município) eleitos na conferência local.