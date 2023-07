Discussão em posto de combustíveis termina com tiros em Wenceslau Braz

Uma discussão por pouco não terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira (13) próximo a um posto de combustíveis situado na zona rural do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela Folha, na manhã desta quinta-feira a equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo registrada próximo ao posto de combustíveis Cristo Rei II, que fica siado as margens da PR-092 no trecho que liga o município a Siqueira Campos.

No local, os policiais foram informados que dois indivíduos, sendo um deles caminhoneiro, haviam tido uma discussão e entrado em vias de fato, momento em que um deles sacou um revólver calibre 38 e realizou um disparo. Felizmente, ninguém foi atingido.

Os policiais então realizaram a prisão do suspeito de realizar o disparo sendo constatado que ele já tem passagens por crimes relacionados a roubo, coação, ameaça e Maria da Penha, além de estar com uma medida cautelar.

Frente aos fatos, o homem que realizou os disparos foi preso sendo encaminhado juntamente com a arma apreendida e o outro indivíduo envolvido na situação até a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Ao contrário do que está circulando em grupos de mensagens e redes sociais, não houve nenhum óbito.