Acidente com carreta bloqueia rodovia e trânsito fica complicado na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (13) deixou o trânsito complicado na rodovia PR-092 no trecho que passa por Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu em um local conhecido como “Curva da AABB”. O condutor de uma carreta que puxava dois reboques transportando ureia seguia pela rodovia quando o segundo reboque acabou tombando. Com isso, uma das pistas ficou bloqueada pelo implemento e parte da carga.

Com a situação, a equipe da Polícia Rodoviária esteve no local para orientar o trânsito que seguiu no esquema pare e siga em meia pista. Assim, uma fila quilométrica se formou causando congestionamento e deixando o trânsito complicado na rodovia. Um guincho foi acionado e esteve no local para realizar a remoção dos implementos e a pista foi liberada no fim da manhã.