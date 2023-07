Acidente de moto mata jovem de Ibaiti

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (11) tirou a vida de um jovem de 28 anos natural de Ibaiti, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no município de Cambé, região Norte do Estado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o jovem identificado como Rafael Sluboda transitava pela rodovia PR-445 em uma motocicleta Kawasaki Z-400 quando acabou sendo atingido por um automóvel. Com a violência do impacto, o rapaz foi arremessado e caiu no chão. Já o motorista do veículo teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate foram acionadas para prestar atendimento a vítima que chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Rafael é natural de Ibaiti e filho da Conselheira Tutelar Aparecida Reis. O corpo do jovem será velado e sepultado na quinta-feira (13).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.