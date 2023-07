Turnê com Coral da Sanepar e João Bosco encerra com sucesso de público em sete cidades

O último fim de semana marcou o encerramento da turnê “Bordando o Som”, com o Coral Sanepar e João Bosco, em apresentações nas cidades de Ponta Grossa (Campos Gerais) e Guarapuava (Centro-Sul). A iniciativa faz parte das celebrações do aniversário de 60 anos da Companhia, completados em 23 de janeiro deste ano.

Mais de 7 mil pessoas, em sete cidades paranaenses, assistiram ao show, que apresentou clássicos da Música Popular Brasileira (MPB). Em todas as cidades por onde passou a turnê – Curitiba, Cascavel, Pato Branco, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Guarapuava –, os ingressos esgotaram no primeiro dia de distribuição para a comunidade, lotando os teatros para as apresentações.O projeto foi realizado com recursos da lei federal de incentivo à cultura (Lei Nº 8.313) e patrocínio daSanepar.

O objetivo da turnê foi celebrar os 60 anos da Companhia junto com a comunidade, demonstrando que a presença da Sanepar vai além de garantir a qualidade de vida dos moradores com água potável e índices de coleta e tratamento de esgoto dos mais avançados do Brasil.

“A Sanepar também é uma empresa que está presente ao lado da população com projetos culturais e esportivos, e é uma das maiores patrocinadoras desses eventos no Paraná, por meio de leis de incentivo e também por formas de patrocínio direto”, afirma o diretor de Comunicação e Marketing da Sanepar, Hudson José.

Com João Bosco, um dos mais consagrados compositores da MPB, mais 20 cantores do Coral Sanepar e oito instrumentistas, o show levou ao palco músicas que atravessaram gerações, emocionando o público, como Águas de Março, Papel Machê e Corsário.

“Quero dizer pra vocês da minha emoção e prazer em participar desse evento. Estou muito feliz com isso, com a Sanepar, celebrando mais um aniversário de existência, junto desses músicos fantásticos”, disse João Bosco. Além dos 60 anos da Sanepar, neste ano são comemorados os 50 anos de carreira de João Bosco e 40 anos do Coral Sanepar.

CORAL SANEPAR–Destaque na turnê dos 60 anos da Companhia, oCoral Sanepar apresenta um repertório focado no cancioneiro popular, com ênfase nos temas que remetem ao meio ambiente e, em especial, à valorização da água. “O Coral trata a música com o mesmo profissionalismo com que trata a sua função dentro da Sanepar”, ressalta Dirceu Saggin, que rege o grupo junto com a maestrina Cristiane Alexandre.

Desde que foi criado, em 1983, o Coral contribui para ampliar o relacionamento da Sanepar com a comunidade, promovendo a cultura e o entretenimento, e estimulando o desenvolvimento do talento artístico de seus empregados e aposentados.