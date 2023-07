Suspeito é preso com drogas em Siqueira Campos

Uma pessoa foi presa na noite desta segunda-feira (10) suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Siqueira Campos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais estavam realizando diligências no combate ao tráfico de drogas no município. Um homem já havia sido preso e um menor apreendido e, segundo a PM, revelaram quem seria o outro comparsa envolvido no esquema.

Com isso, a equipe deu sequência as diligências no local informado e encontrou o suspeito na Rua das Palmeiras, bairro Vitória Régia. Durante a abordagem, foi encontrado em sua posse pedras de crack, uma porção de maconha, dinheiro e um celular.

O suspeito foi detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Na mesma noite, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram uma motocicleta Honda XRE 300 sem os espelhos retrovisores, sendo então realizada a abordagem do condutor. Durante a revista pessoal, foi encontrado em sua posse uma porção de maconha. Já ao averiguar a documentação, foram contatados débitos e que o condutor não tinha CNH, além dos pneus da moto estarem fora das condições de uso.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e o condutor encaminhado para confecção do Termo Circunstanciado.