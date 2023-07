Campanha de doação de sangue é sucesso em Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Saúde em Parceria com o Hemepar, promoveu nos dias 07 e 08 deste mês uma campanha de doação de sangue no Hospital Carolina Lupion. De acordo com a organização, o resultado foi um sucesso.

Conforme as informações divulgadas, o Hemepar havia disponibilizado 150 senhas para que as pessoas pudessem participar da ação e doar sangue. Com isso, todas as senhas foram distribuídas e as pessoas compareceram para contribuir com a causa.

A SEMUS agradeceu a todos que se mobilizaram e contribuíram com esta ação que tem como objetivo salvar vidas. Ainda de acordo com a secretaria, outra ação será realizada no final do ano para realizar a coleta de sangue visando poder colaborar com mais pessoas que precisam deste recurso vital.