Carreta tomba e deixa dois feridos em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira (07) deixou duas pessoas feridas na PR-422 em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Tomazina. Uma carreta Mercedes 1634 transitava pela rodovia quando o condutor acabou perdendo o controle da direção e acabou tombando. As duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital de Caridade São Sebastião.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos esteve no local prestando atendimento a ocorrência.