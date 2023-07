Acidente mata motociclista na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira (07) tirou a vida de um jovem de 25 anos na rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Arapoti a Wenceslau Braz.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volt adas 21h00 envolvendo uma motocicleta Honda CG/150 e um caminhão Volvo FH 460. Os veículos estavam transitando em sentido oposto quando acabaram colidindo frontalmente.

Com a violência do impacto, o condutor da moto ficou gravemente ferido. Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o motorista do caminhão, um homem de 51 anos, não ficou ferido.

A vítima fatal foi identificada como Eduardo Alves de Andrade. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.