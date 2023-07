Homem passa o taco na bunda do outro e leva sete facadas

Dois homens ficaram feridos após uma briga em um bar registrada na noite do domingo (09) no município de Cornélio Procópio.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência registrada na Avenida Dom Pedro I onde um homem havia sido ferido com golpes de faca. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um homem de 45 anos estava sendo socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ter sido atingido com golpes de faca. Dentro da ambulância, os policiais encontraram o suspeito te der dado as facadas que também estava recebendo atendimento médico por apresentar sangramento em seu rosto.

Ao ser indagado sobre a situação, o suspeito relatou aos policiais que estava em um bar quando a vítima passou um taco de sinuca em suas nádegas, situação que acabou culminando em uma briga entre os dois envolvidos. Ainda segundo ele, um indivíduo conhecido como “Segurança” lhe deu uma faca para que ele pudesse matar o homem que passou o taco em suas nádegas.

Frente aos fatos, os dois indivíduos foram encaminhados ao hospital para receber atendimento médico, sendo constatado que a vítima apresentava sete perfurações pelo corpo enquanto o autor do crime sofreu uma fratura no nariz. Os dois ficaram hospitalizados.