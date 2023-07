Mãe denúncia o filho para polícia e suspeito acaba preso

Um indivíduo de 26 anos foi preso na quarta-feira (05) após ser denunciado à polícia por sua mãe. O caso foi registrado no município de Sengés.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a mulher procurou os agentes para denunciar o filho, pois, segundo ela, o indivíduo estava levando objetos de procedência duvidosa frequentemente para sua casa.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram alguns objetos compatíveis com denúncias de furto que haviam sido registradas na delegacia. Em um dos casos, a vítima relatou que uma caixa de sem havia sido furtada de seu estabelecimento comercial, sendo que o objeto foi encontrado em posse do suspeito.

Em outro caso, uma mulher relatou que o suspeito esteve em sua loja oferecendo produtos eletrônicos para venda, mas ela recusou a proposta. Com isso, também acabou sendo vítima, uma vez que o suspeito furtou seu aparelho celular.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.