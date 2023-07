Deputados estaduais visitam o Porto de Paranaguá e homenageiam portuários

Em passagem por Paranaguá para a 3ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 12 deputados estaduais visitaram o porto público da cidade e conheceram, em detalhes, os projetos e ações em desenvolvimento. Na sequência, em sessão itinerante realizada durante a 11ª Festa Nacional da Tainha, os parlamentares homenagearam trabalhadores portuários.

Nilson Viana, técnico de sistema portuário do quadro da empresa pública, funcionário do porto há 53 anos, foi um deles. Ele recebeu homenagem do deputado estadual Alexandre Curi pelo tempo de dedicação à atividade. “Para mim essa homenagem é uma honra. É preciso notar que a gente não caminha sozinho, o companheirismo e as amizades que se formam ao longo da jornada são o incentivo para seguirmos em frente. Sou grato a todos que caminharam comigo”, agradeceu o homenageado.

Viana entrou na administração dos portos paranaenses em concurso realizado em maio de 1970. Ele foi chefe da Inspetoria Setor Leste, do Serviço de Planejamento Operacional, da Divisão de Operações e ainda passou pelo Departamento Empresarial e pelo Gabinete da Presidência.

“Essa força de trabalho que têm os portos do Paraná é excepcional”, afirmou o deputado. Ele destacou, principalmente, o trabalho incansável que não parou nem mesmo durante os anos de pandemia. “São valorosos profissionais e a Assembleia Legislativa presta a eles uma grande homenagem, na pessoa do Nilson Viana”.

“O Nilson representa não apenas os 550 funcionários da Portos do Paraná, mas toda a nossa comunidade portuária, que envolve 12 mil trabalhadores. São pessoas que, faça chuva ou sol, eles estão ali na faixa do cais, trabalhando”, acrescentou o diretor-presidente Luiz Fernando Garcia.

Ele também foi homenageado durante a sessão. O deputado Alisson Wandscheer destacou o trabalho de gestão do executivo à frente dos portos paranaenses. “O porto é importante para a economia do Paraná e do Brasil. É um porto eficiente e com prêmios nas mais diversas categorias”, afirmou.

Ainda segundo o parlamentar, as homenagens feitas durante as sessões itinerantes são importantes para destacar as pessoas influentes no contexto local, valorizando-a perante a comunidade, amigos e familiares. “Quando você consegue valorizar em vida, exaltar o que está bom, você motiva e faz com que as pessoas fiquem ainda mais dispostas a fazer melhor”, completou Wandscheer.

Outro portuário homenageado foiCarlos Eidam de Assis, superintendente de Governança, também do quadro de concursados da Portos do Paraná. O deputado estadual Gilson de Souza destacou, principalmente, o trabalho que Eidam vem realizando para que a gestão portuária do Estado. "Está cada vez mais estruturada, responsável e transparente", disse.

VISITA– Na tarde desta quarta, um pouco antes da sessão itinerante, os 12 deputados visitaram o Porto de Paranaguá, inclusive, no cais. Durante a visita, segundo Garcia, foi possível explicar mais de perto e com detalhes as perspectivas de crescimento e as possibilidades de grandes investimentos, como o projeto Moegão, que prevê uma nova dinâmica no desembarque de vagões.

PRESENÇAS– Também passaram pelo porto os deputados Fábio Oliveira, Luís Cláudio Romanelli, Cloara Pinheiro, Márcia Huçulak, Gilberto Ribeiro, Luis Corti, Artagão Júnior, Flávia Francischini e Tiago Amaral.