Programa Sanepar Startups está com inscrições abertas até 30 de julho

A fase de inscrições para a segunda edição do Sanepar Startups entra na reta final. O prazo para que os empreendedores participem do processo de licitação do maior programa de inovação aberta do saneamento brasileiro encerra em 30 de julho. Todos os detalhes do edital, os desafios de cada tema, prazos e o formulário de inscrição estão disponíveis neste site .

O programa vai classificar inicialmente 15 propostas que apontem soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do setor de saneamento ambiental. Essas propostas passam pela fase de pré-aceleração e apresentação oral à banca avaliadora. Dessas, cinco serão selecionadas e irão receber R$ 150 mil cada para aplicação em testes e homologações para as soluções apontadas.

Os empreendedores terão, além da oportunidade de desenvolvimento dos projetos inovadores, mentorias técnicas e de negócios, acesso à infraestrutura e apoio técnico para desenvolvimento da PoC (Prova de Conceito) e rede networking com os parceiros do Programa, com possibilidade de expansão para suas redes.

Reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do País, a Sanepar busca superar os desafios com sustentabilidade e competitividade.

“A inovação está no DNA da Sanepar. E é por meio de instrumentos e mecanismos mais modernos que a empresa acompanha e responde às mudanças mercadológicas, com celeridade, assegurando serviços de saneamento ambiental e contribuindo com o desenvolvimento social e econômico do Estado”, destaca o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

O gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti, faz um convite às empresas que possuam alguma solução tecnológica, inovadora e sustentável aplicáveis ao setor de saneamento para que se inscrevam no processo.

“As startups que tenham soluções, que atendam aos desafios do edital e que possam de alguma forma transformar o saneamento, com base na otimização de processos produtivos, na infraestrutura resiliente e sustentável, nos recursos hídricos e clima e na melhoria na relação com o cliente, devem se inscrever e nos ajudar a dar soluções transformadoras para a sociedade”, explica.

O Programa Sanepar Startups tem a parceria do Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), da Finep – Inovação e Pesquisa, empresa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).