Homem é preso após ameaçar espancar a mãe idosa com pedaço de madeira

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de praticar violência doméstica contra sua própria mãe. O caso foi registrado na manhã da terça-feira (04) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica contra uma idosa registrado na Rua das Paineiras, bairro Jardim Figueira. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a idosa de 75 anos, esta passou a relatar que seu filho há vários dias vem agindo com agressividade e quebrando objetos em sua casa, sendo que nesta data, o indivíduo ficou ainda mais violento e ameaçou lhe agredir com um pedaço de pau. A vítima ainda contou que só não foi agredida porque se trancou dentro da casa de sua nora para se proteger.

Frente aos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.