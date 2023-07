Começam as inscrições para o maior evento de infraestrutura de transportes do País

Começaram esta semana as inscrições para o 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), que este ano acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 19 a 22 de setembro.

Serão quatro dias de palestras, grupos de trabalho, assembleias, reuniões e aprendizagem com grandes nomes do setor público e do setor privado da infraestrutura de transportes, em um dos principais polos turísticos brasileiros, reunindo participantes de todo o Brasil.

As inscrições estão com desconto exclusivo para o mês de julho, e valor promocional para instituições que se inscreverem com cinco ou mais participantes.

Interessados devem acessar o portal www.rapvenacor.com.br para realizar sua inscrição, no ato já estando disponível as inscrições nos minicursos desta edição: Dimensionamento de Ferrovias em Clima Tropical; Faixa de Domínio; Nova Lei de Licitações, Soluções de Geotecnia na Parte de Pavimentação; Inspeção e Recuperação de Obras de Arte Especiais; e Segurança Viária.

Também está disponível a inscrição para o jantar de confraternização, realizado no penúltimo dia do evento.

A programação dos quatros dias do Enacor/RAPv, bem como a lista de palestrantes confirmados, já estão disponíveis no portal, em breve sendo listados também os trabalhos técnicos-científicos e os estudos de caso aprovados para apresentação. Neste ano as colaborações bateram o recorde de 150 trabalhos e estudos submetidos.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) sedia o 25º Enacor/48ª RAPv em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e a Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv).

FOZ DO IGUAÇU– Com aproximadamente 260 mil habitantes, Foz do Iguaçu está localizada no extremo Oeste, na chamada tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A cidade é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil e o mais visitado por estrangeiros do Paraná. A Terra das Cataratas também possui um dos maiores parques hoteleiros do País. São ofertados aproximadamente 28 mil leitos.

O principal cartão postal da cidade é o parque que abriga as Cataratas do Iguaçu, um complexo de 275 quedas que se estendem por quase cinco quilômetros do Rio Iguaçu. A cidade também abriga a Hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia, o Parque das Aves e o Marco das 3 Fronteiras, além de outros atrativos, como a roda gigante próxima à nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai.

Durante o 25º Enacor/48ª RAPv os participantes inscritos poderão participar de sorteios de ingressos para as principais atrações turísticas de Foz do Iguaçu.