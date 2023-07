Parque Universitário da UENP celebra um ano de atividades com mais de 10 mil visitações

O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) completou um ano de existência nesta sexta-feira (30), consolidando-se como um dos principais espaços de esporte, cultura e lazer de Jacarezinho e região. Pelo menos 10 mil pessoas visitaram o local nesse período.

De acordo com o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o parque trouxe à universidade uma mudança na realidade das ações de cultura. “Este equipamento cultural trouxe à população carente atividades e oficinas. A UENP caminha sempre com a perspectiva de figurar como uma instituição promotora de cultura, que tem esse compromisso da guarda da memória cultural do Norte. Além disso, o parque é um espaço onde desenvolveremos toda a inovação da nossa região com a Ageuni”, destaca.

Atualmente, o parque conta com o Museu de Arte e Cultura Popular, o Galpão Cultural Romano Nunes “Cabelo” e o Centro de Documentação Histórica, que são instrumentos importantes para a valorização da arte e cultura da região Norte. O espaço possui também pista de MTB XCO, pista de corrida Cross Country, o Bosque UENP Sustentável e dois projetos em execução: o Inventário Cultural do Norte do Paraná e o Serviço de Atendimento ao Artista e Trabalhador da Cultura.

No Parque Universitário de Ciência, crianças e adolescentes têm oportunidade de participar das atividades culturais no Galpão Cultural, como as oficinas permanentes da Prefeitura de Jacarezinho de pintura, capoeira, teatro, balé, karatê, yoga e percussão carnavalesca, e as aulas ofertadas pelo projeto Musicou: canto coral, violão, percussão e iniciação musical.

“O Parque Universitário, de maneira geral, é o primeiro equipamento cultural que a universidade tem e que acolhe outros equipamentos, importante para consolidar as nossas ações”, acentua James Rios, diretor de Cultura da UENP.

O Museu recebeu mais de mil visitantes neste primeiro ano, dentre alunos da rede pública e também estudantes do curso de História da UENP. Atualmente, o Galpão Cultural tem 226 inscritos nas 12 oficinas (yoga, capoeira, violão, pintura e desenho, balé, teatro, percussão carnavalesca, canto, coral e percussão) promovidas pelo Parque Universitário em parceria com empresas privadas e a Prefeitura de Jacarezinho.

O Centro de Documentação possui seis acervos: Arquivo IBGE; Coleção Celso Antônio Rossi; Acervo Fazenda das Antas; Acervo Antônio José da Costa Lima; Coleção de Mapas Históricos e Periódicos de Jacarezinho.

EVENTOS

Neste primeiro ano, o parque realizou festivais culturais, como o Festival Afro Parque, parte da VIII Mostra Afro; o I Festival Cultural, realizado na programação de inauguração; e a I Feirinha da Cultura, que reuniu todos projetos culturais da cidade. O espaço ainda foi palco de mostras teatrais, como o Encena e o Conexão Encena.

Entre os eventos que movimentaram o Parque Universitário nos últimos meses também estiveram as exposições “Minha terra que delícia, quantos carnavais”, “Mostra de arte popular”, “Arte em papelão”, “Malungueiras” e Mostra Afro. Também aconteceram lançamentos de documentários, espetáculos, workshops, o 37º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, o 1º Treino Solidário de Corrida Cross Country e Competição de XCO, o 1º Pôr do Sol no Parque; o 1º Fórum dos Trabalhadores da Cultura do Norte do Paraná; e o Balaio Cultural com o IFPR, entre outros.

O Parque Universitário está localizado na Avenida Marciano de Barros, 700, no bairro Estação, em Jacarezinho, e fica aberto para visitas de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h. Já o horário de funcionamento do Museu de Arte e Cultura Popular é das 8h às 12h e das 13h às 18h. Para se inscrever nas oficinas, entre em contato pelo site https://linktr.ee/parqueuenp.