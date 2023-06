Quase 100% dos pais aprovam escola Cívico Militar em Quatiguá

Quase 100% dos pais dos alunos da Escola Municipal Bom Pastor, no município de Quatiguá, aprovam a proposta de implementação do modelo Cívico Militar na instituição. Na noite desta quarta-feira (28), foi realizada uma consulta pública para saber a opinião dos responsáveis pelas crianças que estudam na instituição.

De acordo com as informações, a ação foi promovida pela equipe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, responsável pelas escolas do município, em parceria com a secretaria municipal de Educação.

A reunião aconteceu no pavilhão São Cristóvão para discutir a possibilidade de implementação do modelo Cívico Militar na escola que atende cerca de 440 estudantes. As pessoas que estiveram presentes puderam conhecer um pouco mais sobre como funciona este modelo de instituição. De um total de 388 votos, 375 pessoas se mostraram favoráveis a proposta e 13 contra, o que representa 96,6% de aprovação.

Além dos pais, os alunos e professores também puderam expressar sua opinião, sendo que 97,5% dos estudantes são favoráveis a proposta, assim como 95,3% dos professores e funcionários.