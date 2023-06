Cidades da região registram pouco aumento populacional e mantém organização de repasses governamentais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente os dados do censo de 2022, revelando um leve aumento no número de habitantes em diversas cidades da região. Essa mudança demográfica tem efeitos influenciados nas estatísticas oficiais e na distribuição dos Fundos de Participação dos Municípios (FPM) entre as prefeituras. Entre as localidades destacadas, Siqueira Campos se destaca com o maior crescimento populacional, representando um aumento de 23%.

A cidade, sede da Pro Tork, umas das maiores indústrias do interior, apresentou um notável crescimento populacional, passando de 18.454 habitantes em 2010 para 22.811 em 2022, o que representa um aumento de 23%. Esse crescimento implica mudanças para a cidade, incluindo a reorganização dos repasses governamentais, que ocasionará o aumento de sua cota no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para 1,4, quando ultrapassar os 23.773 mil habitantes, passando a receber R$ 599.072,00.

Além de Siqueira Campos, outras cidades da região também registraram um aumento no número de habitantes. Santo Antônio da Platina passou de 42.707 para 44.369 habitantes, representando um crescimento de aproximadamente 3,9%, sendo a única a subir um degrau na cota do FPM. Jacarezinho teve um acréscimo de cerca de 3,2%, indo de 39.121 para 40.375 habitantes. Arapoti, por sua vez, apresentou um crescimento muito discreto, passando de 25.855 para 25.777 habitantes.

Os dados do IBGE são fundamentais para a estatística oficial e têm impacto direto na distribuição dos recursos do FPM. O coeficiente de cada cidade é determinado pela população registrada e influencia diretamente o valor recebido pelas prefeituras. Cidades como Wenceslau Braz, Siqueira Campos, por exemplo, com coeficiente 1,2, recebem um valor de R$ 513.490,00.

Enquanto as cidades maiores se beneficiam com o aumento populacional e o consequente aumento nos repasses do FPM, as cidades menores, como São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Guapirama, com coeficiente 0,6, recebem um valor inferior, totalizando R$ 256.745,00. Esses municípios enfrentam desafios distintos, pois precisam lidar com recursos mais limitados para o desenvolvimento de infraestrutura e serviços públicos.

O aumento populacional, especialmente em Siqueira Campos, evidencia um crescimento econômico e social significativo. Essas mudanças demográficas influenciam diretamente no repasse de recursos financeiros, por meio do FPM, às prefeituras. As estatísticas oficiais do IBGE são fundamentais para embasar essa reorganização dos coordenadores, refletindo o dinamismo das comunidades e o impacto na distribuição de recursos. É importante que as prefeituras estejam atentas a essas mudanças para buscar investimentos e esperar ainda mais o desenvolvimento das localidades.

Você pode acompanhar a lista completa com todas as cidades da região através do site do IBGE.