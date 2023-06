Caminhões ficam entalados na ponte que liga Santana do Itararé a Itaporanga

Um acidente de trânsito inusitado foi registrado na manhã da terça-feira (27) na rodovia PR-272 trecho da rodovia que liga os estados do Paraná a São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu na ponte que fica na divisa dos dois estados, trecho que liga os municípios de Santana do Itararé a Itaporanga/SP. No local, duas carretas transitavam em sentidos opostos quando, ao passar pela ponte, os dois veículos acabaram colidindo e ficaram “entalados”.

A ponte é estreita e requer que apenas um veículo passe de cada vez, principalmente se tratando de veículos pesados, como neste caso. Apesar disso, ainda não se sabe o motivo, os dois caminhões acabaram acessando o local ao mesmo tempo e ficaram presos.

Com o acidente, a rodovia ficou interditada até que os veículos fossem retirados do local. Ainda conforme as informações, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local orientando o trânsito e tomando as providências cabíveis ao caso. Não houve registro de feridos.