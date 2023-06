Padrasto vai ajudar enteado ferido em acidente e acaba preso

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a um acidente de trânsito na noite da terça-feira (27), mas a situação se tornou uma confusão e duas pessoas foram presas. O caso foi registrado em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, por volta das 22h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a um acidente de trânsito registrado na Av. Minas Gerais próximo ao Colégio da Polícia Militar. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Chegando ao local, os policiais se depararam com a equipe do Corpo de Bombeiros tentando liberar espaço para prestar atendimento a vítima, sendo que havia focos de incêndio no veículo. Porém, alguns populares que estavam com os ânimos exaltados atrapalhavam o serviço dos socorristas. Com isso, os policiais realizaram o isolamento do local para garantir a segurança das equipes.

Enquanto o motorista, um jovem de 22 anos era socorrido, um dos bombeiros solicitou que uma mulher fosse presa pelo crime de desacato. Na sequência, foi solicitado que um familiar da vítima retirasse o automóvel do local, momento em que o padrasto do jovem se apresentou aos policiais, mas ele acabou sendo preso por ter um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Frente aos fatos, a mulher foi encaminhada a delegacia e o homem de 44 anos levado para cadeia pública da cidade. Já o jovem foi levado para receber atendimento médico.