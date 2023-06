PM socorre casal de idosos que era agredido por filho adolescente

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde o agressor seria o filho de um casal de idosos. O caso foi registrado na última sexta-feira (23) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, por volta das 09h30 os policiais receberam um chamado feito pela equipe do Conselho Tutelar para prestar apoio ao atendimento de uma ocorrência de violência registrada em uma residência da Vila Independência. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com as conselheiras, estas passaram a informar que receberam denúncias anônimas de que um adolescente estaria agredindo seus pais, um casal de idosos, sendo que os casos eram frequentes. Em contato com as vítimas, estas relataram que o menor pediu R$ 100 para ir em uma festa e, caso o pai não desse o dinheiro, ameaçou agredir seu genitor com socos e chutes. Além disso, na mesma semana, o adolescente fez ameaças aos pais para que lhe dessem R$ 3 mil para compra de uma moto, sendo que os pais acabaram comprando para o filho.

Frente aos fatos, as vítimas foram orientadas em relação aos procedimentos cabíveis ao caso. Já o menor não foi localizado.