Motorista capota carro e fica ferido em acidente na PR-092

Um motorista ficou ferido após o automóvel que ele conduzia capotar. O acidente foi registrado na tarde do domingo (25) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, que esteve no local prestando atendimento ao acidente, o motorista do automóvel Fiat Uno seguia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo.

Com a violência do impacto, o homem de 27 anos ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Dr. Lincoln Graça em Joaquim Távora para receber atendimento médico.