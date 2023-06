Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Siqueira Campos

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (22) deixou um motociclista ferido na cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu na esquina das ruas Piauí e Arara Azul, na Vila Operária. Os dois veículos acabaram se envolvendo em uma colisão e, com a queda, o condutor da moto teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já o motorista do carro não se feriu.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e também esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito