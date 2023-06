Inverno começa hoje com previsão de sol no Norte Pioneiro

A manhã desta quarta-feira (21) termina com a chegada oficial da estação mais fria do ano, o Inverno 2023 que começa oficialmente as 11h58. Apesar das temperaturas mais baixas, a previsão é de sol e tempo estável em todo o Paraná, inclusive, na região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o primeiro dia da estação será ensolarado em grande parte do estado, com exceção de Foz do Iguaçu, Guaíra, Umuarama, Cascavel e Francisco Beltrão onde devem ocorrer pancadas de chuva.

Já em relação as temperaturas baixas, principal característica da estação, a previsão é que os termômetros marquem mínima de 7º em União da Vitória e máxima de 15º em Paranaguá, cidades que devem ter as temperaturas mais baixas no estado nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com o Simepar, a incidência do fenômeno El Niño deve ser de 90% fazendo com que a probabilidade de chuvas siga dentro da média prevista para a estação. Com isso, o período chuvoso deve estar associado principalmente a passagem de frentes frias pelo estado. Devido ao fenômeno, o tempo seco e quente deve predominar durante a estação.

Segundo a previsão do tempo, o inverno ainda deve ser marcado principalmente pela incidência de nevoeiros principalmente quando as massas de ar permaneceram sobre o estado.

Em relação as geadas, o Simepar informa que o serviço de Alerta de Geada está disponível no site da instituição com previsões de 72, 48 e 24 horas de antecedência. Apesar de não haver grandes riscos, a meteorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR/PR), Ângela Beatriz Costa, orienta os agricultores a ficarem atentos aos episódios de geadas tardias que podem afetar as lavouras durante o florescimento ou espigamento dos cereais como trigo, aveia e cevada.

Ainda de acordo com a meteorologista, os produtores também devem estar atentos a incidência de chuvas mal distribuídas que, juntamente com a geada, podem prejudicar o desenvolvimento e colheita do milho da safrinha deixando as plantas vulneráveis a pragas e doenças, como é o caso da “Cigarrinha”. Também devem ser protegidas as mudas de café e hortaliças.

Outra preocupação é em relação a incidência de incêndios que costumam ser mais comuns durante o inverno do que em outras estações.

NORTE PIONEIRO

Assim como em outras regiões do estado, as primeiras semanas do inverno devem ser de tempo seco e temperatura estável no Norte Pioneiro.

Em Wenceslau Braz, a previsão é de que a quarta-feira tenha temperaturas que variem entre os 8° de mínima e 20° de máxima. O tempo segue firme até a sexta-feira (23) quando há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A partir de então, novamente o clima fica estável com a presença do sol entre nuvens e dias de céu limpo pelas próximas duas semanas. Já as temperaturas variam entre 12° e 24°.

Em Jacarezinho, o inverno chega com dia de céu limpo e ensolarado. As temperaturas devem ficar entre os 9° de mínima e 25° de máxima. Assim o tempo segue até a sexta-feira onde podem ocorrer pancadas de chuva. Os próximos dias seguem com temperaturas que variam dos 13° aos 27° com variação de dias ensolarados ou de sol entre nuvens até a primeira semana de julho.

Em outro extremo da região, Ibaiti segue a previsão das duas cidades supracitadas, com uma quarta-feira de sol com algumas nuvens e temperaturas que variam entre 8° e 24°. A sexta-feira deve ser marcada por pancadas de chuva no período da tarde e da noite, mas no sábado (24) o sol volta a dar as caras e o clima segue estável até o início de julho. As temperaturas variam entre 12° e 24°.

Para consultar o clima e a previsão do tempo para os próximos dias em qualquer cidade do paraná, basta acessar o site do Simepar através do endereço eletrônico www.simepar.br.