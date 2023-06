Mulher é espancada pelo marido e vai parar no hospital

Dois homens foram presos na terça-feira (20) após um deles espancar a própria esposa. O caso foi registrado no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica após uma mulher dar entrada no hospital com ferimentos causados pelo seu marido. Diante do chamado, os policiais foram a unidade de saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu marido lhe ofendeu diversas vezes e, ao tentar sair da casa do casal, ela acabou sendo espancada com golpes na cabeça e no braço tento, inclusive, causado uma lesão em sua testa.

Diante da situação, os policiais foram até a residência onde o suspeito foi encontrado e preso. Enquanto realizava a abordagem, a equipe constatou que havia um VW/Fusca em frente a casa o qual estava com alguns pertences retirados da residência. Indagado sobre a situação, o responsável pelo veículo disse ser pai do agressor. Ao realizar buscas no automóvel, os policiais encontraram uma espingarda, chumbo e pólvora. O homem assumiu a propriedade da arma e também acabou sendo preso.

Frente aos fatos, pai e filho foram encaminhados juntamente com a arma apreendida até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.